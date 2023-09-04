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Операторы Армии дронов за неделю поразили около 190 единиц техники россиян

Операторы Армии дронов за неделю поразили около 190 единиц техники россиян

КИЕВ. 4 сентября. УНН. За последние семь дней операторы Армии дронов поразили 189 единиц техники россиян на миллионы долларов. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, пишет УНН.

Цитата

«Операторы Армии дронов поразили 189 единиц техники россиян на миллионы долларов. За последние 7 дней благодаря профессионализму наших воинов у оккупантов — минус 37 танков, 44 бронированные машины, 30 опорных пунктов. Смотрите инфографику — там детали о потерях врага», - написал Федоров в Telegram.

Дополнение

В конце августа Федоров сообщал, что более 1000 единиц боевой техники отправили на фронт, усиливая "Армию дронов". Как указали в Минцифре, впервые наши воины, кроме дронов, получат автоматизированные турели украинского производства и роботизированные наземные платформы.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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