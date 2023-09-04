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Российский вертолет Ка-52 упал в Азовское море

Российский вертолет Ка-52 упал в Азовское море

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Российский вертолет Ка-52 потерпел крушение в Азовском море. По предварительным данным, двух пилотов спасли. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники в спасательных службах, передает УНН.

Цитата

“Вертолёт упал утром 1 сентября в акватории Азовского моря, примерно в 1,5 километрах от береговой линии. По предварительной версии, причиной падения стали сложные метеоусловия — в районе был сильный туман”, — говориться в сообщении.

Отмечается, что на борту Ка-52 находились два члена экипажа. Их эвакуировали в ходе спасательной операции.

Дополнение

17 августа сообщалось, что воины 47-й отдельной механизированной бригады сообщили о сбитии российского вертолета Ка-52 в районе Роботино, что на Запорожском направлении.

Источник: УНН
Теги: Россия, Азовское море, вертолет
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