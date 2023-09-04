Новости: Экономика
4 сентября 2023, 15:35 • Татьяна Краевская • 12090
В НБУ рассказали, что будет происходить с ценами
КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Украине инфляция стремительно замедлилась с 26% в январе до почти 11% в июле. Такой тренд будет сохраняться и в дальнейшем. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины, пишет УНН.
Детали
НБУ прогнозирует снижение инфляции – до 10,6% в 2023 году, 8,5% в 2024 году и 6,0% в 2025 году.
Как отмечают в Нацбанке, этому будет способствовать ряд факторов:
- во-первых, постепенное снижение мировых цен, в частности на энергоносители;
- во-вторых, завершение войны будет стимулировать наращивание производства, а большее предложение товаров будет сдерживать инфляцию;
- в-третьих, НБУ и в дальнейшем будет балансировать валютный рынок и защищать привлекательность гривни. Это ограничит рост цен на импортные товары.
В НБУ также отметили, что на этапе восстановления страны дополнительную поддержку курса гривны будут обеспечивать инвестиции и международная финансовая помощь.
Напомним
НБУ прогнозировал инфляцию ниже довоенного уровня в следующем году.
Источник: УНН
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