В Киеве состоится третий Саммит первых леди и джентльменов: будут говорить о ментальном здоровье

КИЕВ. 4 августа. УНН. В среду, 6 сентября, в Киеве состоится третий Саммит первых леди и джентльменов на тему: «Ментальное здоровье: устойчивость и хрупкость будущего». Об этом сообщает Минреинтеграции, пишет УНН.

Детали

Саммит первых леди и джентльменов - это международная платформа взаимодействия и единения «мягкой силы» ради благосостояния людей в мире, основанная Первой леди Украины Еленой Зеленской.

Миссией Саммита является усиление «мягкой силы» первых леди и джентльменов мира в решении глобальных проблем человечества.

Саммит не ограничится Украиной, а будет посвящен благополучию людей во всем мире, которые пострадали или могут пострадать от последствий войны или других кризисов.

В частности, на мероприятие приглашаются первые леди и джентльмены со всего мира, а также мировые звезды, лидеры мнений, эксперты и другие почетные гости, озабоченные темой ментального здоровья.

Дополнительно

Во время Саммита будут обсуждаться следующие темы:

1. Сила и слабость признавать вызовы в сфере ментального здоровья открыто, без стигматизации таких проблем.

2. Влияние войны на ментальное здоровье.

3. Необходимость предоставления наивысшего приоритета проектам в сфере популяризации поддержки ментального здоровья: повышение заметности проблемы в обществе, продвижение грамотности в сфере ментального здоровья, борьба со стигматизацией и т.д.

4. Ментальное здоровье сегодняшних подростков – что мы можем сделать для того, чтобы позаботиться о ментальном здоровье молодых людей, которые через 15 лет будут определять будущее человечества?

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