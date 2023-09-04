Вышла на пикет, завернувшись в флаг Украины: на Красной площади в москве задержали женщину

КИЕВ. 4 сентября. УНН. В москве на Красной площади задержали женщину, которая вышла на пикет, завернувшись в флаг Украины, передает УНН со ссылкой на ОВД-Инфо.

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"На Красной площади в москве задержали Елену Кожевникову, которая вышла в пикет, завернувшись в украинский флаг", - говорится в сообщении Telegram-канала.

Девушку отвезли в отдел полиции по району Китай-город.

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Известно, что задержанную на Красной площади Елену Кожевникову отпустили из отдела полиции с протоколами по статьям о дискредитации российской армии и нарушении правил проведения публичного мероприятия.