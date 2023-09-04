"Не имеем достаточных доказательств": в ООН заявили, что пока не признают преступления россии в Украине геноцидом

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине пока не пришла к выводу, что в стране происходит геноцид, из-за «недостаточности доказательств». Об этом заявил председатель Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Мьосе, сообщает Радио Свобода, пишет УНН.

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“На данном этапе мы все еще не пришли к выводу, что (в Украине — ред.) происходит геноцид. На данный момент мы не имеем достаточных имеющихся доказательств, которые бы соответствовали юридической квалификации, предусмотренной Конвенцией о геноциде”, — ответил Эрик Мёсе

По его словам, ООН исследует преступления “шаг за шагом”.

“Вы помните, что это вопрос умысла, умысла преступников. Должна быть „потребность“ уничтожить определенную группу. И такое уничтожение, согласно Конвенции, должно быть физическим или биологическим. Это те жесткие условия, которые подтверждены судебной практикой”, — отметил Мьосе.

Также он добавил, что в российских СМИ были определенные заявления, которые “возможно могли иметь отношение к вопросу о подстрекательстве к геноциду”. Но пока выводов комиссии нет.

Напомним

В Украине идентифицировали более 232 тыс. военных преступников и предателей, при чем почти 198 тысяч из них, или 85%, — военнослужащие российских оккупационных войск.