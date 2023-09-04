Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,62 -0,1170 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Проявляйте терпение и не берите в долг: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 сентября
Проявляйте терпение и не берите в долг: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 сентября
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
4650

Профильный комитет поддержал увольнение Умерова с должности главы Фонда госимущества

Профильный комитет поддержал увольнение Умерова с должности главы Фонда госимущества

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Комитет по вопросам экономики сегодня на своем заседании поддержал увольнение Рустема Умерова с должности председателя Фонда госимущества, которого планируют назначить новым главой Минобороны. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

Цитата

«Комитет по вопросам экономики поддержал увольнение Рустема Умерова с должности Председателя Фонда госимущества. Далее голосование в Раде», - написал он в Telegram.

Ранее

Рустем Умеров подал в Верховную Раду заявление об увольнении с должности главы Фонда государственного имущества. Его рассмотрят на ближайшем заседании парламента.

Напомним

3 сентября Президент Владимир Зеленский сообщил, что принял кадровое решение, которое предусматривает увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины, которую должен занять Рустем Умеров.

Источник: УНН
Теги: ВР, ФГИ, увольнение
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.