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Новости: Киев
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Информация о заминировании школ в столице не подтвердилась - КГВА

Информация о заминировании школ в столице не подтвердилась - КГВА

КИЕВ. 4 сентября. УНН. В столице правоохранители проверили все средние школы после сообщения о «минировании». Однако, вызов был ложным, сообщает КГВА, пишет УНН.

Цитата

«Заминирование школ Киева. После сообщения о заминировании, была проведена тщательная проверка всех средних школ расположенных в Киеве. Информация не подтвердилась. Вызов был ложным», - говорится в сообщении.

Напомним

Полиция сегодня получила информацию о "заминировании" всех средних школ и колледжей в Киеве.

Кроме того, полицейские Киевщины проверяют информацию о возможной угрозе в учебных заведениях в Броварах.

Правоохранители также проверяют информацию о "минировании" учебного заведения в Белой Церкви.

Источник: УНН
Теги: Киев, минирование
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