Дефицит госбюджета за 8 месяцев составил почти 750 млрд грн - Минфин

КИЕВ. 4 сентября. УНН. За восемь месяцев 2023 года общий фонд государственного бюджета выполнен с дефицитом 749,8 млрд гривен против запланированного на период 1 237,4 млрд гривен. Государственные заимствования составили 1 120,6 млрд грн, сообщает Минфин, передает УНН.

Детали

За восемь месяцев 2023 года государственный бюджет выполнен с дефицитом в сумме 714,6 млрд грн, в том числе общий фонд – в сумме 749,8 млрд грн против запланированного росписью общего фонда на январь-август 2023 года дефицита в сумме 1 237,4 млрд гривен.

По оперативным данным ГКСУ за январь-август 2023 года кассовые расходы государственного бюджета составили 2 377,0 млрд грн, в том числе общего фонда – 1 887,7 млрд грн, или 93% от росписи отчетного периода.

По итогам января-августа 2023 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 1 655,5 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

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Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь – август 2023 года составили 1 120,6 млрд грн, или 88,2 % от запланированных на этот период.

От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 351,3 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 106,5 млрд грн (2 191,1 млн долларов и 660,9 млн евро).

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При этом, путем выпуска военных ОВГЗ привлечено 160,2 млрд грн. Из внешних источников поступило 769,3 млрд грн (или $21,0 млрд) Платежи по погашению государственного долга за январь – август 2023 года составили 301,5 млрд грн (95,7% плана), платежи по обслуживанию – 159,7 млрд грн (94,2% плана).

Привлеченные средства от размещений ОВГЗ за январь – август 2023 года позволили полностью покрыть потребность в средствах, необходимых для осуществления платежей по погашению ОВГЗ.

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