Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,50 -0,1244 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Проявляйте терпение и не берите в долг: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 сентября
Проявляйте терпение и не берите в долг: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 сентября
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
13980

"Вы были фантастически полезным для Украины" - экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес поблагодарил Алексея Резникова

"Вы были фантастически полезным для Украины" - экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес поблагодарил Алексея Резникова

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес поблагодарил Алексея Резникова за совместную работу. Об этом он написал в соцсети “Х” (Twitter), сообщает УНН.

Цитата

“Удачи Алексею! Вы были фантастически полезным для Украины. С самого начала мы работали вместе и без Вас мы не смогли бы заручиться международной поддержкой! Мало кто знает о Вашем вкладе в эту войну, но для тех, кто знает — спасибо”.

Напомним

3 сентября Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что принял решение заменить Алексея Резникова на должности министра обороны Украины.

Сегодня Резников написал заявление об отставке, которое уже поддержал профильный комитет Верховной Рады.

Вместо Резникова министром обороны станет глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

Источник: УНН
Теги: Украина, Великобритания, министры, Алексей Резников
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.