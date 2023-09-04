"Вы были фантастически полезным для Украины" - экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес поблагодарил Алексея Резникова

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес поблагодарил Алексея Резникова за совместную работу. Об этом он написал в соцсети “Х” (Twitter), сообщает УНН.

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“Удачи Алексею! Вы были фантастически полезным для Украины. С самого начала мы работали вместе и без Вас мы не смогли бы заручиться международной поддержкой! Мало кто знает о Вашем вкладе в эту войну, но для тех, кто знает — спасибо”.

Напомним

3 сентября Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что принял решение заменить Алексея Резникова на должности министра обороны Украины.

Сегодня Резников написал заявление об отставке, которое уже поддержал профильный комитет Верховной Рады.

Вместо Резникова министром обороны станет глава Фонда госимущества Рустем Умеров.