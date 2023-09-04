Возглавили в оккупированном Мелитополе незаконные детские военные формирования: кто получил подозрения

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Четырем организаторам детских военно-политических формирований в Мелитополе заочно объявили о подозрениях в коллаборационизме. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.

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“Под процессуальным руководством Мелитопольской окружной прокуратуры четырем гражданам Украины сообщено о подозрении в коллаборационистской деятельности (ч. 6 ст. 111-1 УК Украины).

Подозреваемые и в дальнейшем поддерживают правомерность вооруженной агрессии российской федерации против Украины и активно обеспечивают деятельность этих движений на временно захваченной территории Запорожской области”, — отметили правоохранители.

Детали

По данным следствия, так называемый “региональный штаб Запорожской области всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения “Юнармия” возглавил “ректор” созданного оккупантами так называемого “Мелитопольского государственного университета”.

Он систематически организовывал политические мероприятия, рассчитанные на самую уязвимую аудиторию — детей. Информацию об этом распространял в соцсетях через привлеченные пропагандистские медиа, а также в соцсетях.

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Еще трое жителей Мелитополя по собственным идеологическим мотивам стали руководителями аналогичных организаций для детей и молодежи, так называемых “Юг молодой”, “Движение первых”, “Мы вместе с россией”.

Все эти организации занимается внедрением агрессивной политики рф в сферу воспитания молодежи. В частности, подростков поощряют к прохождению военной службы в вооруженных силах страны-оккупанта, а также укрепляют авторитет оккупационных властей рф. Организации несут потенциальную угрозу для национальной безопасности Украины.

Дополнительно

За совершенное коллаборационистам грозит до двенадцати лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет и с конфискацией имущества или без таковой.