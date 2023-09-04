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Турция подготовила новый пакет предложений по возобновлению зерновой сделки. Эрдоган надеется на результат в самое короткое время

Турция подготовила новый пакет предложений по возобновлению зерновой сделки. Эрдоган надеется на результат в самое короткое время

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Турция подготовила новый набор инициатив с целью возобновления черноморской зерновой инициативы, которую сорвала рф в июле. Об этом сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам прошедших в Сочи переговоров с российским диктатором путиным, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Цитата

"Мы подготовили новый пакет предложений (по возобновлению зерновой сделки – ред.), надеемся на достижение положительного результата", - сказал Эрдоган.

Кроме того, Эрдоган заявил, об отсутствии эффективных альтернатив черноморской зерновой сделке.

«Альтернативные предложения вынесенные на повестку дня не оправдали ожидания в плане безопасности и других аспектов. Российские друзья говорят о своих ожиданиях, в этом плане мы в разных платформах делаем акцент на эти ожидания. Я поделился со своим уважаемым коллегами, что мы готовы провести консультации…Мы приготовим новый пакет консультаций с ООН. Считаю, что мы сможем достичь результата в этом. Турция в этом плане приложит все усилия и уверен, что в кратчайшее время мы достигнем результата в плане этой сделки», - рассказал Эрдоган.

Дополнение

Российский диктатор владимир путин после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что рф не готова сразу возвращаться к "зерновой сделке", которую сорвала в июле.

Как сообщала турецкая сторона, важнейшим пунктом повестки дня переговоров лидеров Турции и россии было соглашение о Черноморском зерновом коридоре, из которого москва вышла 17 июля.

Источник: УНН
Теги: Россия, зерно, Турция
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