Продавал вещественные доказательства: экс-прокурору Сусу смягчили приговор

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Апелляционная палата ВАКС смягчила приговор с 9 лет до 7 лет лишения свободы бывшему заместителю начальника Департамента Генеральной прокуратуры Дмитрию Сусу, который продавал вещественные доказательства по уголовным производствах, передает УНН со ссылкой на САП.

Детали

Суд изменил приговор в части признания бывшего заместителя Департамента Генеральной прокуратуры Суса виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК Украины, а именно по завладению им части накопительных дисков, по причинам не установления достаточных доказательств для доказательства виновности лица в суде и исчерпанием возможностей их получить.

Таким образом суд апелляционной инстанции смягчил приговор Сусу, присудив 7 лет лишения свободы вместо 9 с лишением права занимать должности в судах, правоохранительных органах, адвокатуре сроком на три года и с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.

Постановление Апелляционной палаты ВАКС вступает в законную силу с момента провозглашения и может быть обжаловано в Верховном суде.

Дополнительно

По данным следствия, Сус, находясь в должности заместителя руководителя департамента ГПУ, в течение 2016 года систематически присваивал чужое имущество, а также продавал вещественные доказательства в уголовном производстве посторонним. По данным ведомства, Сус также не внес в свою электронную декларацию о доходах информацию о пользовании внедорожником Audi Q7 в 2015 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Руководителю столичной «Школы спорта» сообщили о подозрении за растрату миллиона на ремонте