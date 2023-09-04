Атака рф на украинские порты: Кулеба заявил, что у Киева есть фотодоказательства падения “Shahed” в Румынии

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев имеет фотодоказательства падения российских беспилотников на территории Румынии в ночь на 4 сентября, когда российская федерация атаковала украинскую портовую инфраструктуру на реке Дунай, передает УНН со ссылкой на Reuters.

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“Я думаю, что конкретно в этом случае они (румынские власти — ред.) сейчас изучают все аспекты того, что произошло. Бессмысленно отрицать, что туда что-то упало. И мы авторитетно утверждаем, с доказательствами, что это прилетели дроны Shahed. У нас есть фотодоказательства того, что там что-то упало. ... мы готовы ими поделиться, но окончательные выводы будут делать румынские власти, которые, собственно, потом не только должны сделать выводы, но и сказать, что они будут с этим делать, — и здесь выводы сделать проще, чем потом что-то с ними сделать. Оттого и такая сверхосторожная реакция“, — заявил украинский министр.

Детали

Ранее Румыния отрицала, что российские беспилотники нанесли удары по ее территории в ночь с 3го на 4 сентября.

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Украинский министр объяснил “сверхосторожную” позицию Румынии тем, что в целом партнеры из членов НАТО боятся неправильно интерпретировать подобные события, чтобы не быть втянутыми в войну. Это касается не только событий в Украине, но и в других соседних государствах.

“В целом есть тенденция на попытки не эскалировать интерпретацию тех или иных событий со стороны партнеров, чтобы просто не быть втянутыми в непосредственный конфликт. И это касается не только событий в Украине, но и вокруг. Польша страдала от искусственного притока мигрантов из Беларуси, пыталась поднять волну в НАТО, то ей тоже сказали, что вы давайте не слишком обостряйте”, — отметил Кулеба.

Напомним

В ночь с 3 на 4 сентября рф атаковала юг Одесской области в течение 3,5 часов. Из-за чего в нескольких населенных пунктах Измаильского района были повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий. Также из-за попадания обломков, в результате сбивания, вспыхнуло и на территории гражданских объектов.

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Кроме того, во время вражеской атаки на Одесскую область российские “шахеды” упали и сдетонировали на территории Румынии. По данным украинских пограничников было зафиксировано 2 детонации.