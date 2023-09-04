Новости: Политика
4 сентября 2023, 18:42 • Анна Мурашко • 14340
Эрдоган пригласил путина приехать в Турцию
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского диктатора владимира путина посетить Турцию с визитом. Об этом сообщил Эрдоган по итогам прошедших в Сочи переговоров с путиным, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
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"В самое кратчайшее время жду вас у себя", - сказал ему Эрдоган, пожимая руку на прощание.
"Спасибо большое", - отреагировал путин.
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Ранее сообщалось, что путин может посетить Турцию в конце августа.
Источник: УНН
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