путин решил пофантазировать на тему украинского контрнаступления

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Российский диктатор владимир путин назвал украинское контрнаступление «провалом». Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Так, путин решил высказаться об украинском контрнаступлении.

Он утверждает, что якобы украинское контрнаступление это «не пробуксовка, это провал».

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"Что касается пробуксовки контрнаступления (украинских войск - ТАСС), это не пробуксовка, это провал. Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет. Надеюсь, что и дальше будет именно так", - сказал путин.

Дополнение

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что украинское контрнаступление движется неустанно и в соответствии с планом.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что контрнаступление идет тяжело, ведь важно сохранять жизни максимального количества украинских военных. Но с каждым днем Силы обороны шагают вперед к освобождению всех территорий Украины.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 265 120 человек, 4480 танков и сотен единиц другой военной техники.