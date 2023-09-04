Трагедия на гендер-пати в Мексике: в авиакатастрофе погиб пилот

КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Мексике пилот погиб в результате крушения самолета. Трагедия произошла во время гендер-пати, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

В минувшее воскресенье в Мексике во время празднования вечеринки по раскрытию пола произошел несчастный случай.

По предварительной информации, самолет во время полета должен был показать паре, ребенок какого пола появится на свет – девочка или мальчик.

В момент, когда самолет пролетал над поместьем, где проходила вечеринка, то выпустил облако розового дыма – знак того, что у пары родится девочка. Однако вскоре после этого воздушное судно начало падать.

Пилот скончался в больнице.

Власти не разглашают имя пилота, а причина катастрофы неясна. О других пострадавших в результате аварии не сообщается.

Дополнительно

Гендер-пати – это вечеринка, на которой будущие родители рассекречивают стать их ребенка. Первыми проводить подобные вечеринки стали американцы, но идея gender party понравилась и другим странам. Украина не стала исключением, в последнее время прокатилась настоящая волна таких вечеринок. Знаменитости и блогеры, которые готовятся стать родителями, с удовольствием будут делиться фото и видео с их гендер-пати в Instagram.