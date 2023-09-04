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Эрдоган заявил, что Украине нужно "смягчить свой подход" относительно Черноморской инициативы: что имел ввиду

Эрдоган заявил, что Украине нужно "смягчить свой подход" относительно Черноморской инициативы: что имел ввиду

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган согласился с российским диктатором владимиром путиным, что Украине "нужно смягчить свой подход". Об этом Эрдоган сказал по итогам прошедших в сочи переговоров с российским диктатором путиным, передает УНН.

Цитата

«Украине необходимо смягчить свой подход…Черноморский коридор будет служить для беднейших стран в которые будет поступать зерно, но 44% этого зерна если будет поступать в европейские страны…россия правильно говорит – 14% Турции отправлялось, около 6% Африканским странам», - сказал Эрдоган.

Ранее путин заявил, что якобы по Черноморской инициативе 44% зерна поступало в Европу, 14% в Турцию и около 6% Африканским странам.

Дополнение

Турция подготовила новый набор инициатив с целью возобновления черноморской зерновой инициативы, которую сорвала рф в июле.

Источник: УНН
Теги: Россия, зерно, Украина, Турция
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