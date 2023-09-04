В Киеве сообщили о минировании всех ТРЦ: полиция начала проверки

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Полиция получила информацию о заминировании всех торгово-развлекательных центров Киева. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

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«Полиция столицы получила информацию о заминировании всех торгово-развлекательных центров Киева. Полиция отрабатывает собственными силами, подразделения ГСЧС будут привлекаться в случае необходимости», - сообщил Попко.

Он напомнил, что 1 сентября и сегодня были ложные минирования всех школ Киева.

«Поэтому сохраняйте спокойствие. Полиция, ГСЧС, СБУ принимают все необходимые меры. Доверяйте правоохранителям, дестабилизации ситуации с безопасностью в Киеве никто не допустит», - отметил Попко.

Дополнение

Сегодня, 4 сентября, полиция сегодня получила информацию о "минировании" всех средних школ и колледжей в Киеве.