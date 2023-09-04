КИЕВ. 4 сентября. УНН. Правительство Греции взяло под контроль масштабный лесной пожар в Дадии. Об этом сообщает афинская редакция AFP, пишет УНН.

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“Согласно последней информации наших пожарных, фронт огня в Дадии находится на пути к полной локализации”, — сказал представитель правительства Павел Маринакис.

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Премьер-министр Маринакис также добавил, что бригады спасателей остаются на месте, и обследуют территорию.

Пожар, бушующий в Дадии сейчас уничтожил уже более 81 000 гектаров леса, находящегося под защитой европейского агентства Natura 2000.

По словам премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, Греция каждое лето сталкивается с сильными лесными пожарами, как и большинство средиземноморских стран с аналогичным климатом. В этом году из-за стихийных пожаров погибли 26 человек и выгорело не менее 150 000 гектаров.

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Мицотакис пообещал компенсацию всем людям, в том числе и фермерам, чьи дома были повреждены из-за лесных пожаров.

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По данным Европейской климатической службы Copernicus, разрушения в Дадии составляют почти половину общей площади лесных пожаров в Греции с начала лета.

Ранее УНН писал, что этот лесной пожар стал крупнейшим пожаром в Европейском союзе, для борьбы с ним задействована почти половина противопожарной авиации.