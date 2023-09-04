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Искали несколько часов в условиях сильного тумана и дождя: в горах на Закарпатье заблудился турист

Искали несколько часов в условиях сильного тумана и дождя: в горах на Закарпатье заблудился турист

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Спасатели Закарпатья сегодня в горах искали туриста и даже привлекли вездеходы “Богун”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС Украины.

Цитата

“Сигнал SOS” в телефонном режиме подал сам путешественник. Несколько часов подряд спасатели в условиях сильного тумана и холодного дождя проводили поисковые работы на высокогорье. Были привлечены вездеходы “Богун”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что впоследствии турист снова вышел на связь и сообщил, что в помощи не нуждается и возвращается на территорию Ивано-Франковской области.

Дополнение

В мае министр обороны Украины Алексей Резников показал видео, где тестирует украинский вездеход “Богун” и рассказал о своих впечатлениях от “обкатки”.

Источник: УНН
Теги: Украина, спасатели, Ужгород и Закарпатье
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