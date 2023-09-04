В рф заявили о попытке прорыва якобы украинской ДРГ на брянщине: погиб российский пограничник
КИЕВ. 4 сентября. УНН. В российской брянской области якобы украинские ДРГ пытались совершить прорыв. Как сообщил Telegram-канал Baza, в результате чего погиб один российский пограничник, передает УНН.
Детали
Как сообщает Baza, украинские диверсанты якобы пытались прорваться в районе поселка Подывотье сегодня утром. По предварительной информации, было около 30 человек.
После минометных ударов в бой якобы "вступила и сама украинская ДРГ".
"Во время боя смертельное ранение получил 28-летний сержант пограничного управления фсб. Также есть несколько раненых среди военных", - добавляет Baza.
По данным Telegram-канала, диверсионная группа якобы отступила с потерями, их количество уточняется.
Пострадавших среди мирных жителей нет.
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