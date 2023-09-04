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В рф заявили о попытке прорыва якобы украинской ДРГ на брянщине: погиб российский пограничник

В рф заявили о попытке прорыва якобы украинской ДРГ на брянщине: погиб российский пограничник

КИЕВ. 4 сентября. УНН. В российской брянской области якобы украинские ДРГ пытались совершить прорыв. Как сообщил Telegram-канал Baza, в результате чего погиб один российский пограничник, передает УНН.

Детали

Как сообщает Baza, украинские диверсанты якобы пытались прорваться в районе поселка Подывотье сегодня утром. По предварительной информации, было около 30 человек.

После минометных ударов в бой якобы "вступила и сама украинская ДРГ".

"Во время боя смертельное ранение получил 28-летний сержант пограничного управления фсб. Также есть несколько раненых среди военных", - добавляет Baza.

По данным Telegram-канала, диверсионная группа якобы отступила с потерями, их количество уточняется.

Пострадавших среди мирных жителей нет.

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Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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