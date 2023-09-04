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На Харьковщине вражеский обстрел спровоцировал масштабный лесной пожар. Выгорело 5 га леса

На Харьковщине вражеский обстрел спровоцировал масштабный лесной пожар. Выгорело 5 га леса

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КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Харьковской области из-за вражеского обстрела произошел масштабный лесной пожар в Купянском районе. Выгорело 5 гектаров леса. О пожаре рассказали в ГСЧС региона, передает УНН.

Цитата

“В с. Глушковка Купянского района враг „метким“ выстрелом поджег хвойную подстилку в лесу. К месту происшествия в 13:32 было направлено 3 отделения 44-й и 14-й ГПСЧ. На время их прибытия пожар распространился на площадь 5 Га. Находясь под постоянной угрозой новых обстрелов, спасатели потушили огонь в 16:45”, — рассказали о происшествии в ГСЧС.

Детали

По предварительным данным жертв и пострадавших из-за этого пожара нет.

Для укрощения пламени на место происшествия выехали 12 спасателей, и было привлечено 3 машины ГСЧС.

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Напомним

Ранее УНН писал, о том как вражеские обстрелы в тандеме с жарой за сутки спровоцировали 16 пожаров в Донецкой и Херсонской областях.

Источник: УНН
Теги: экология, война, война с Россией, пожары, пожарники, обстрелы, лесные пожары, Харьков и Харьковская область
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