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шойгу о проведении совместных учений с КНДР: возможность обсуждается

шойгу о проведении совместных учений с КНДР: возможность обсуждается

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Министр обороны рф сергей шойгу заявил, что возможность проведения совместных учений с КНДР обсуждается. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.

Цитата

"Мы обсуждаем со всеми это (возможность проведения военных учений – ред.), в том числе и с КНДР. Почему нет? Это наши соседи. Конечно, обсуждалась (такая возможность – ред.) Мы же проводим с нашими китайскими коллегами не просто учения, а совместное патрулирование стратегических бомбардировщиков, совместное патрулирование морских ракетоносцев, и если раньше у нас это было такие разовые случаи, то сейчас у нас по два - по три раза в год, и мы продолжаем это делать", - сказал шойгу.

Дополнение

Yonhap сообщало со ссылкой на разведывательное управление Южной Кореи, что россия предложила провести трехсторонние военно-морские учения с Северной Кореей и Китаем, когда министр обороны рф провел встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в конце июля.

Источник: УНН
Теги: Россия, учения, КНДР
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