Сильные дожди накрыли оккупированный Крым: улицы залило дождем и засыпало градом

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Проливные дожди накрыли жителей временно оккупированного полуострова Крым. Об этом сообщили “Крым.Реалии”, передаёт УНН.

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«Жители Крыма и Севастополя публикуют в местных телеграм-каналах фото и видео ливней, которые обрушились сегодня на Крымский полуостров До этого пресс-служба мчс сообщала о надвигающихся сильных ливнях на южные и восточные районы Крыма. В ряде городов Крыма из-за этого звучала воздушная сирена», – рассказали про ситуацию на полуострове «Крым.Реалии».

Детали

По данным издания «Крым.Реалии» сирену запустила российская служба «Безопасный город». Ранее в случаях возможного шторма такую сирену оккупанты не использовали.

Сильные ливни, грозы, а местами и град сегодня прошли в южных и восточных районах Крыма. Местные жители опубликовали в соцсетях затопленные улицы, и плывущие авто.

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