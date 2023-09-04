Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,50 -0,1244 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Проявляйте терпение и не берите в долг: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 сентября
Проявляйте терпение и не берите в долг: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 сентября
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Здоровье
Архив
10725

Сильные дожди накрыли оккупированный Крым: улицы залило дождем и засыпало градом

Сильные дожди накрыли оккупированный Крым: улицы залило дождем и засыпало градом

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Проливные дожди накрыли жителей временно оккупированного полуострова Крым. Об этом сообщили “Крым.Реалии”, передаёт УНН.

Цитата

«Жители Крыма и Севастополя публикуют в местных телеграм-каналах фото и видео ливней, которые обрушились сегодня на Крымский полуостров До этого пресс-служба мчс сообщала о надвигающихся сильных ливнях на южные и восточные районы Крыма. В ряде городов Крыма из-за этого звучала воздушная сирена», – рассказали про ситуацию на полуострове «Крым.Реалии».

Детали

По данным издания «Крым.Реалии» сирену запустила российская служба «Безопасный город». Ранее в случаях возможного шторма такую сирену оккупанты не использовали.

Сильные ливни, грозы, а местами и град сегодня прошли в южных и восточных районах Крыма. Местные жители опубликовали в соцсетях затопленные улицы, и плывущие авто.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В москве и Крыму сообщили о "минировании" школ - росСМИ

Источник: УНН
Теги: погода, Крым, оккупация, война, непогода, война с Россией, ливни
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.