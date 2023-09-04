Зеленский посетил боевые бригады на Донецком направлении

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский посетил боевые бригады, которые защищают Украину на Донецком направлении. Он обсудил с командирами проблемные вопросы, среди которых комбаты чаще всего упоминали растущую потребность в БПЛА и антидронових средствах, недостаточное комплектование подразделений личным составом и недостаток отдельных типов боеприпасов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

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«Во время рабочей поездки в Донецкую область Президент Владимир Зеленский побывал в командных пунктах военных соединений, которые защищают суверенитет и территориальную целостность Украины в составе оперативно-тактической группировки «Донецк», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что Зеленский вместе с командующим морской пехоты и ОТУ «Донецк» Юрием Содолем и первым заместителем министра обороны Александром Павлюком посетил командные пункты 109-й отдельной бригады территориальной обороны, 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко, 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха, 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 37-й отдельной бригады морской пехоты, 38-й отдельной бригады морской пехоты.

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Президент Украины заслушал доклады командиров боевых бригад об оперативной ситуации на фронте, взаимодействии подразделений в зоне ответственности ОТГ «Донецк», а также о статусе выполнения боевых задач и уровне материально-технического обеспечения.

«Владимир Зеленский пообщался с командирами по проблемным вопросам, среди которых комбаты чаще всего упоминали растущую потребность в БПЛА и антидронових средствах, недостаточное комплектование подразделений личным составом и недостаток отдельных типов боеприпасов», - отмечается в сообщении.

Кроме того, сообщается, что Зеленский и военные обсудили создание вспомогательной системы обеспечения бригад, которая возьмет на себя менеджерские функции и высвободит время командиров для боевой работы. Также речь шла о способах повышения мотивации воинов.

Президент поблагодарил военных за силу, храбрость и результативность в борьбе с российскими оккупантами.

Зеленский также опубликовал видео с поездки.