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В москве сгорели склады. На тушение отправили пожарный поезд — росСМИ

В москве сгорели склады. На тушение отправили пожарный поезд — росСМИ

КИЕВ. 4 сентября. УНН. В столице россии сгорели склады возле вокзала. На тушение отправили пожарный поезд. Об этом сообщаю российские телеграм-каналы, пишет УНН.

Цитата

“Там сейчас горят склады. По предварительным данным, пламя вспыхнуло из-за того, что кто-то поджёг кучу мусора — от неё огонь и перекинулся на пустые склады”, — сообщили местные издания.

Детали

Загорелось вечером у Ленинградского вокзала в Москве. По даным местных СМИ пожар крупный. На тушение этого возгорания отправились экстренные службы и пожарный поезд.

Общая площадь пожара по предварительным даным — 100 кв. м.

Спасатели его уже потушили. Пострадавших не было.

Напомним

Днем ранее масштабный пожар вспыхнул в подмосковье рф. Тогда загорелось на складе с лакокрасочными изделиями в городе Видное.

Источник: УНН
Теги: Россия, Москва, вокзал, пожары
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