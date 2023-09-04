Кулеба о передаче Украине ракет Taurus: "Рассчитываем, что канцлер Шольц как можно быстрее примет решение"

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Решение о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus лежит на столе у немецкого канцлера Олафа Шольца, он его рассматривает. Об этом сообщил во время телемарафона "Единые Новости" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет УНН.

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«Я думаю не надо говорить, что он что-то блокирует. Это было бы контрпродуктивно. Но мы действительно рассчитываем, что канцлер как можно быстрее примет это решение, оно будет абсолютно логичным, здесь нет ничего революционного», — сказал министр.

Детали

Он уточнил, что другие страны уже передают Украине дальнобойные ракеты.

«Уже Великобритания и Франция дают нам дальнобойные ракеты. Надо просто поставить галочку. Поставить подпись и дать ход этому решению, которое позволит нашим солдатам легче двигаться вперед. Даст большее пространство для маневра», — отметил Кулеба.

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