Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,50 -0,1244 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Проявляйте терпение и не берите в долг: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 сентября
Проявляйте терпение и не берите в долг: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 сентября
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
11145

Ким Чен Ын в сентябре съездит к Путину и обсудит поставки оружия - The New York Times

Ким Чен Ын в сентябре съездит к Путину и обсудит поставки оружия - The New York Times

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить президента рф владимира путина и обсудить военное сотрудничество, в частности — поставки россии оружия для ее войны в Украине. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников, передает УНН.

Детали

The New York Times предполагает, что встреча может состояться во Владивостоке или Москве.

путин хочет, чтобы Ким Чен Ын согласился отправить россии артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты, а Ким хотел бы, чтобы россия предоставила Северной Корее передовые технологии для спутников и атомных подводных лодок. Кроме того, лидер КНДР надеется на продовольственную помощь от Путина.

Вероятно, встреча состоится во время Восточного экономического форума 10-13 сентября.

Ранее Белый дом предупредил, что Путин и Ким Чен Ын обменялись письмами, в которых обсуждали возможную оружейную сделку.

Также спикер Белого дома Джон Ф. Кирби заявил, что переговоры на высоком уровне по военному сотрудничеству между двумя странами «активно продвигаются».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕшойгу о проведении совместных учений с КНДР: возможность обсуждается

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, КНДР
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.