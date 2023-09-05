Сумская область: россияне обстреляли приграничные населенные пункты. Есть раненые

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Российские военные обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области. Из-за обстрелов ранены по меньшей мере два человека. Об этом в вечернем отчете сообщила Сумская ОВА, передает УНН.

Цитата

“В течение дня россияне совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 119 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Хотинская, Середино-Будская, Дружбовская, Свесская, Зноб-Новгородская, Эсманская, Новослободская общины”, — рассказали в Сумской ОВА.

Детали

Ранение от российских захватчиков получил житель Дружбовской общины. Враг обстрелял местных жителей из реактивных систем залпового огня. Из-за чего повреждены 12 частных домов, 5 гаражей, товарный вагон на железнодорожной станции и контактные сети железнодорожных путей.

Еще один человек травмирован из-за российских атак в Середино-Будской общине. Там обстрелами из минометов и артиллерии повреждены две квартиры в многоквартирном доме и один частный дом, административное здание, два автомобиля, железнодорожное полотно.

Новослободскую общину оккупанты также обстреляли из артиллерии. Обошлось без жертв и разрушений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шпионил за Силами обороны на северной границе с РФ: правоохранители задержали агента на Сумщине



А по Белополью россияне ударили из танков. Из-за чего там повреждена линия электропередач.

По другим общинам области оккупанты били из минометов. В Есманской общине обстрелами повреждено складское помещение агропредприятия.

Напомним

Накануне оккупанты шесть раз обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области.