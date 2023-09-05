На Николаевщине разоблачили трех жительниц, которые распространяли антиукраинские сообщения

КИЕВ. 5 сентября. УНН. На Николаевщине разоблачили трех женщин, которые распространяли антиукраинские сообщения в соцсети. Об этом сообщили Силы обороны юга Украины, передает УНН.

Детали

По данным следствия, установлено, что подозреваемые распространяли на собственных страницах запрещенной в Украине социальной сети материалы из пророссийских групп, в которых оправдывались действия оккупантов и отрицалось осуществление вооруженной агрессии РФ.

Во время обысков по местам проживания подозреваемых изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.

Напомним

По данным СБУ, 9, 12 и 14 лет за решеткой получили информаторы, которые корректировали воздушные атаки врага.

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