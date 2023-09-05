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Кулеба поздравил в должности новую руководительницу МИД Нидерландов

Кулеба поздравил в должности новую руководительницу МИД Нидерландов

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поздравил с новой должностью свою коллегу из Нидерландов Ханке Брейнс Слот, пишет УНН.

Цитата

«Поздравляем Ханке Брейнс Слот с назначением министром иностранных дел Нидерландов. У нас замечательные двусторонние отношения. Я с нетерпением жду совместной работы, чтобы приблизить победу Украины, обеспечить ответственность за российские преступления и защитить наши общие ценности», — написал Кулеба.

Детали

Новой главой Министерства иностранных дел Нидерландов стала Ханке Брейнс Слот. Ранее она возглавляла МВД страны.
Её назначение произошло после того, как 1 сентября Вопке Хукстра покинул пост министра иностранных дел Нидерландов.

Решение о назначении нового главы МИД вступает в силу с 5 сентября.

Известно, что Ханке Брейнс Слот была назначена министром внутренних дел и отношений Нидерландов в правительстве Рютте в январе 2022 года.

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Источник: УНН
Теги: МЗС, МИД, Нидерланды, Дмитрий Кулеба
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