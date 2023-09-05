В москве на улице нашли самодельный дрон, территорию оцепили - СМИ

КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Москве на проспекте Академика Сахарова нашли беспилотник кустарного производства. Он лежал в черном мужском портфеле с замком посреди улицы, чем напугал прохожих. Специалисты оцепили территорию, изучили предмет и отвезли его на экспертизу. Об этом сообщают российские СМИ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что саперы обнаружили в мешке металлический мини-вертолет с проволокой, сейчас его исследуют на наличие взрывчатки.

Территорию на проспекте Сахарова оцепили, ближе 20 метров никого не подпускают.

Напомним

В столице России сгорели склады возле вокзала. На тушение отправили пожарный поезд.

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