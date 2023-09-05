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В Украине примерно 20 тысяч человек потеряли конечности из-за войны - AP

В Украине примерно 20 тысяч человек потеряли конечности из-за войны - AP

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Примерно 20 тысяч украинцев, преимущественно солдат, потеряли конечности из-за войны. Европа не переживала ничего подобного со времен Первой мировой войны, пишет АР, передает УНН.

Детали

Руководитель центра реабилитации украинских военных с ампутированными конечностями Superhumans Ольга Руднева считает, что в Украине не хватает протезистов, чтобы удовлетворить растущую потребность. По ее словам, перед войной лишь пять специалистов по всей Украине прошли формальную реабилитационную подготовку для людей с ампутациями рук или кистей.

Руднева подсчитала, что с начала войны 20 тысяч украинцев пережили по крайней мере одну ампутацию. Говорит, взрывные ранения являются одними из самых распространенных в войне с длинной линией фронта.

Самое трудное для многих людей с ампутированными конечностями — это научиться жить с болью — болью от протеза, болью от самой травмы, болью от длительных последствий ударной волны взрыва.

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Источник: УНН
Теги: Украина, война, пострадавшие
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