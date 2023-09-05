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Бербок назвала "циничной игрой" слова путина по зерновой сделке

Бербок назвала "циничной игрой" слова путина по зерновой сделке

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала слова президента России Владимира Путина по зерновой сделке "циничной игрой". Об этом пишет BILD, передает УНН.

Детали

Глава немецкого МИД Анналена Бербок резко раскритиковала Владимира Путина за его отказ продлевать зерновое соглашение и атаки на украинскую портовую инфраструктуру.

Цитата

"Владимир Путин ведет циничную игру, используя зерновое соглашение", — заявила Бербок после встречи с министром иностранных дел Румынии Луминицей Одобеску в Берлине.

Дополнение

Несмотря на это, министр иностранных дел Германии назвала важными усилия турецкого президента Реджепа Эрдогана по восстановлению зерновой сделки.

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"Только из-за Путина грузовые суда снова не имеют свободного прохода по Черному морю. Тем самым Россия усиливает глобальный голод", — сказала Бербок.

Напомним

Турция подготовила новый набор инициатив с целью восстановления черноморской зерновой инициативы, которую сорвала РФ в июле.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Владимир Путин, зерно, Германия, Турция, зерновой коридор
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