Зеленский наградил боевых медиков на передовой

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Во время посещения стабилизационных пунктов, где помогают защитникам, раненым на Донецком и Запорожском направлениях, президент Зеленский вручил боевым медикам ордена «За мужество» III степени. Об этом сообщили в ОП, пишет УНН.

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«Наши боевые медики. Большая благодарность за то, что сохраняете жизни наших военных, возвращаете силу», — сказал Зеленский.

Детали

Орденами также были награждены и военные, которые проходят лечение.

«Наши герои, которые проходят лечение. Очень отважно, что вы остаетесь в строю. Спасибо за этот ваш выбор – выбор защищать Украину. Желаю только здоровья и победы.

Напомним

4 сентября Зеленский весь день провел на передовой. Он посетил боевые бригады на Донецком направлении. Также посетил боевые бригады на Запорожском направлении и вручил им награды.

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