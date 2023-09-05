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Зеленский наградил боевых медиков на передовой

Зеленский наградил боевых медиков на передовой

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Во время посещения стабилизационных пунктов, где помогают защитникам, раненым на Донецком и Запорожском направлениях, президент Зеленский вручил боевым медикам ордена «За мужество» III степени. Об этом сообщили в ОП, пишет УНН.

Цитата

«Наши боевые медики. Большая благодарность за то, что сохраняете жизни наших военных, возвращаете силу», — сказал Зеленский.

Детали

Орденами также были награждены и военные, которые проходят лечение.

«Наши герои, которые проходят лечение. Очень отважно, что вы остаетесь в строю. Спасибо за этот ваш выбор – выбор защищать Украину. Желаю только здоровья и победы.

Напомним

4 сентября Зеленский весь день провел на передовой. Он посетил боевые бригады на Донецком направлении. Также посетил боевые бригады на Запорожском направлении и вручил им награды. 

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Источник: УНН
Теги: медицина, война, Владимир Зеленский
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