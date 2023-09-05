Количество жертв из-за наводнения в Испании возросло до трех, еще три человека считаются пропавшими без вести
КИЕВ. 5 сентября. УНН. По меньшей мере три человека погибли и еще трое пропали без вести в понедельник после сильных дождей, которые вызвали внезапное наводнение в центральной Испании, сообщает Deutsche Welle, передает УНН.
Детали
Шторм принес в регион сильный ветер, молнии и град на выходных. Он также нанес большой ущерб, сметая автомобили, выкорчевывая деревья и перекрывая дороги, линии метро и высокоскоростные железнодорожные сообщения.
В Толедо, примерно в 50 километрах к юго-западу от столицы Мадрида, вертолеты были отправлены, чтобы спасать людей, оказавшихся в ловушке на крышах своих домов.
Три человека погибли в сельской местности вокруг Толедо, где в воскресенье было зафиксировано рекордные 90 литров осадков на квадратный метр.
Полиция сообщила, что молодой человек умер после того, как попал в лифт, наполненный водой. Тело еще одного мужчины в возрасте 50 лет было найдено в реке вблизи города Камарена. Третий мужчина погиб в затопленном автомобиле.
Власти разыскивают трех человек, которые до сих пор считаются пропавшими без вести.
Дополнение
Службы экстренной помощи в регионе Мадрида заявили, что за ночь им было вызвано почти 1200 инцидентов.
Премьер-министр Испании Педро Санчес поблагодарил экстренные службы за их работу и призвал людей "продолжать вести себя осторожно".
Ранее УНН сообщал, что два человека погибли и один пропал без вести в понедельник в результате проливных дождей, обрушившихся на Испанию.