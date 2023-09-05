Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,50 -0,1244 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Проявляйте терпение и не берите в долг: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 сентября
Проявляйте терпение и не берите в долг: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 сентября
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
4170

В Калужской области рф сбили дрон, летевший на москву - минобороны россии

В Калужской области рф сбили дрон, летевший на москву - минобороны россии

КИЕВ. 5 сентября. УНН. 5 сентября около 03.00 часов ночи над территорией Калужской области россии якобы уничтожен украинский беспилотник. Об этом сообщили в минобороны России, передает УНН.

Детали

Отмечается, что дрон якобы был сбит средствами ПВО, которые были на дежурстве.

Как пишет мэр москвы сергей собянин, дрон пытался совершить атаку на москву.

Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы.

Этой ночью в московском аэропорту Внуково был объявлен план «Ковёр» с задержкой рейсов на вылет и на прилёт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Мы не должны быть заложниками российского шантажа" – Кулеба о зерновом соглашении

Источник: УНН
Теги: Москва, война, дроны
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.