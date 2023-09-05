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Министр Латвии заявил, что помощь Украине тормозится из-за плохой транспортной инфраструктуры

Министр Латвии заявил, что помощь Украине тормозится из-за плохой транспортной инфраструктуры

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Министр транспорта Латвии Янис Витенбергс заявил, что плохая транспортная инфраструктура с Украиной задерживает доставку помощи. Об этом сообщает издание Delfi, передает УНН.

Детали

Свое заявление министр сделал во время круглого стола с министрами Европейского Союза (ЕС) 4 сентября.

Витенберг отметил, что латвийские дороги, железные дороги, порты и аэропорты нуждаются в улучшении и финансировании ЕС.

Цитата

"Мы ведем переговоры о совместной позиции со странами-единомышленниками из нашего региона и ЕС, чтобы получить дополнительные средства для проектов и инвестиций", — сказал министр.

Дополнение

Развитие региональных транспортных сетей могло бы ускорить передачу военной помощи Украине и транспортировку зерна.
Известно, что на встрече министры подписали декларацию о финансировании ЕС "стратегически важных транспортных проектов".

Напомним

Латвия передаст Украинеи около 40 автомобилей, которые конфисковали у нетрезвых водителей. 

Источник: УНН
Теги: Латвия, помощь
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