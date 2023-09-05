Арахамия анонсировал новые кадровые изменения: коснутся главы АМКУ

КИЕВ. 5 сентября. УНН. В ближайшее время изменения ожидаются на должности главы Антимонопольного комитета - ее, как ожидается, должен занять Павел Кириленко, сообщил во вторник глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия, пишет УНН.

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"Изменения в повестку дня работы ВР в кадровых вопросах. Вчера КМУ успел проработать все необходимые документы, поэтому добавляем еще один вопрос: 1. Поступило заявление об увольнении главы АМКУ, прорабатываем на комитете и выносим в зал. 2. На следующий день обрабатываем и назначаем Павла Кириленко на должность председателя АМКУ", - сообщил Арахамия в Telegram.

По его словам, "должность главы ФГИУ пока остается без назначения".

Напомним

4 сентября стало известно, что Рустем Умеров подал в Верховную Раду заявление об увольнении с должности главы Фонда государственного имущества. Его рассмотрят на ближайшем заседании парламента. Профильный комитет поддержал увольнение Умерова с должности главы Фонда госимущества.

3 сентября Президент Владимир Зеленский сообщил, что принял кадровое решение, которое предусматривает увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины, которую должен занять Рустем Умеров.