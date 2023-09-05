На юге не наблюдается подготовка оккупантов к зиме - Гуменюк

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Силы обороны юга не фиксируют мощной подготовки российских оккупантов к зиме. Об этом сообщила в эфире телемарафона во вторник пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк, пишет УНН.

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«Мы не наблюдаем мощной подготовки к зиме. Возможно из-за того, что у них усложнена логистика. Они едва успевают обеспечивать свои сегодняшние потребности в боеприпасах, средствах защиты, подтягивать какие-то новые единицы техники вместо поврежденных или уничтоженных. Поэтому такого массового заведения, например, вещей на зимовку мы пока не наблюдаем», - сказала Гуменюк.

Она отметила, что российские оккупанты сейчас оценивают ситуацию и хотят понять, на какой именно рубеж необходимо будет поставлять зимнее оборудование, поскольку пока сами не знают, где окажутся к тому времени.

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