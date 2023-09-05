В "лнр" взорвали афанасьевского, который возглавлял таможню "республики"

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Сотрудники СБУ в так называемой «лнр» взорвали в собственном доме юрия афанасьевского, который возглавлял таможню псевдореспублики. Он получил множественные осколочные ранения головы, шеи, живота и находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом журналисту УНН сообщили источники в СБУ.

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«В т.н. лнр взорвали юрия афанасьевского, возглавлявшего таможню «республики»», - сообщил источник.

Также источники подтверждают, что очередной «хлопок» - дело рук СБУ.

«Его взорвали в собственном доме. афанасьевский получил множественные осколочные ранения головы, шеи, живота и находится в реанимации в тяжелом состоянии. Этот «деятель», который является генерал-майором и агентом центрального аппарата фсб, известен тем, что стал «финансистом» главы т.н. лнр леонида пасечника», - рассказали источники в СБУ.

Источники сообщают, что он «отмывал» средства для финансирования вооруженных формирований, которые воевали против Украины. На афанасьевского наложены персональные санкции ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии, Японии.

«Надеемся, что в ближайшее время он изменит свой статус с «трехсотого» на «двухсотого», - добавили источники в СБУ.