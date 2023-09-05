"Есть 90% уверенность, что готовность энергокомпаний к отопительному сезону будет высокой" - Ростислав Шурма

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма оценил подготовку украинских энергетических компаний к отопительному сезону как неплохую, передает УНН.

«Могу сказать, что уровень готовности разный, в зависимости от структуры. Есть высокий и хороший уровень готовности, есть плохой, а есть компании, где по состоянию на сейчас не самая лучшая ситуация, но начались активные работы, и есть 90-процентная уверенность, что к началу отопительного сезона будет довольно высокая готовность», - сказал он в интервью изданию Forbes Ukraine.

При этом он подчеркнул, что оценить реальную готовность можно лишь после глубокой инструментальной диагностики. «Я думаю, что институционально сейчас ни государство, ни профильные институции, такие, как Госэнергонадзор, не способны это сделать. Они могут сделать очень поверхностную диагностику. И эта диагностика говорит, что готовность неплохая», - добавил Ростислав Шурма.

По его мнению, для уменьшения рисков Украине действительно нужно развивать систему энергоконтроля. «Государство играет в такую лотерею с частными энергокомпаниями уже в течение 20 лет. Вопрос заключается в том, что мы должны изменить в системе управления, чтобы риски для государства уменьшились… Я вывод сделал: должна быть нормальная система контроля с нормальной системой диагностики. Есть соответствующая институция – Госэнергонадзор, ее нужно развивать», - пояснил он.

Кроме того, заместитель руководителя ОП сделал упор на том, что сегодня энергетика является одним из самых критических сегментов, и государство должно воспользоваться всеми имеющимися инструментами, в частности такими, как выдача кредитов по госпрограмме «5-7-9» для поддержки этого сектора. «А дальше уже есть вопрос морали для каждого игрока рынка: или ты небольшая биокотельная и хочешь взять кредит, чтобы поставлять тепло на свой населенный пункт, или ты большая компания с доходами в миллиарды гривен. С реальными доходами, потому что с отчетностью и бухгалтерией всегда можно манипулировать. И ты будешь просить у государства помощь еще на какие-то десятки миллионов», - добавил при этом он.