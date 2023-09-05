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С могилы летчика "Джуса" украли шевроны: его девушка обратилась к мародерам

С могилы летчика "Джуса" украли шевроны: его девушка обратилась к мародерам

КИЕВ. 5 сентября. УНН. С могилы известного украинского военного летчика Воздушных сил Вооруженных сил Украины с позывным "Джус” Андрея Пильщикова, украли шевроны. Девушка погибшего пилота Мелания Подоляк обратилась к мародерам в Х (бывший Twitter) с просьбой их вернуть, обещая ценный обмен и анонимность, передает УНН.

Цитата

"Человеку, который украл шевроны, которые на Андреевой могиле оставили его побратимы. Напишите мне в личные сообщения. Я дам вам взамен что-то значительно уникальнее и ценнее, а вы вернете шевроны на место. Никто не узнает вашего имени", - написала Подоляк.

Дополнение

25 августа в Житомирской области произошла авиакатастрофа. Во время выполнения боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39. В результате погибли трое опытных украинских пилотов - майор Вячеслав Минка, майор Сергей Проказин и капитан Андрей Пильщиков с позывным "Джус", из 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных сил ВС Украины.

В настоящее время расследование гибели пилотов в авиакатастрофе в Житомирской области продолжается. Следователи рассматривают три версии - техническая неисправность самолетов, ошибка пилотов и нарушения при организации осуществления полетов.

Сроки таких расследований бывают разные - порой оно может длиться даже до полугода.

Источник: УНН
Теги: авиакатастрофа, авиация, мародеры, Воздушные силы ВСУ, вор
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