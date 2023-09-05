Президент МОК назвал условие участия россиян и белорусов в Олимпийских играх-2024

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Международный олимпийский комитет разработал формулу, согласно которой участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх-2024 будет возможным в нейтральном статусе при условии, если они не поддерживают войну рф против Украины и не связаны с военными своих стран. Об этом в интервью CNBC заявил президент МОК Томас Бах, сообщает УНН.

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"Я не думаю, что окончательное решение будет принято через несколько дней. Мы это видим с рекомендациями, которые мы предоставляем международным федерациям, то есть никаких команд, никаких гимнов, никаких флагов, никаких национальных символик россии, беларуси.

В то же время мы даем возможность спортсменам, которые не поддерживают войну и которые не связаны с военными или другими службами, соревноваться как сугубо индивидуальные и нейтральные спортсмены, а не как представители своей страны", - сказал Бах.

Детали

Он отметил, что это система, которую МОК уже применял на чемпионатах мира, континентальных чемпионатах, кубках мира. Вместе с тем президент добавил, что украинская сторона "не на 100%" довольна этим решением, но "приняла" его.

"Это возможность для украинских спортсменов пройти квалификацию на Олимпийские игры и иметь то, чего мы все хотим – сильную украинскую команду в Париже 2024", - резюмировал он.

Кроме этого, Бах сказал, что соответствующее решение соответствует ценностям МОК: "С одной стороны у нас российское правительство, которое хочет, чтобы мы игнорировали войну. С другой стороны - украинское правительство, которое сказало: "Надо полностью изолировать всех с российскими паспортами". И то, и другое невозможно, учитывая наши ценности. И то, и другое невозможно из-за прав человека, Олимпийской хартии".

Подытоживая, Бах отметил, что благодаря этой формуле МОК планирует "защитить права человека этих отдельных спортсменов, но и наказать российское государство", а также "быть солидарными с украинцами, поддержать украинских спортсменов в стремлении продолжать жить своей мечтой".

Напомним

19 июля МОК лишил Великобританию права на проведение квалификационных турниров по новым олимпийским видам спорта на Олимпиаду-2024. Причина - позиция британского правительства в отношении российских и белорусских спортсменов.