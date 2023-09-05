Пропавшими без вести из-за подрыва Каховской ГЭС считаются 39 человек

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС подтверждена гибель 32 человек, пострадали 28, не установлено местонахождение 39 человек. Ситуация на оккупированных территориях до сих пор не известна. Об этом сообщил представитель Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны майор Владислав Дударь во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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«Первым вызовом после подрыва Каховской плотины стало затопление территории. На текущее время пока подтверждена гибель 32 человек и пострадавших 28 и не установлено место пребывания 39 человек. Но в чем большая проблема, то, что основное место затопления – это более 68% затопило оккупированные территории. Поэтому сколько там погибло людей не известно», - рассказал Дударь.

Детали

Он отметил, что всего было подтоплено 612 километров квадратных. 68% - это оккупированная территория, 32% - деоккупированная.

«Всего было эвакуировано 2783 человека», - сказал Дударь.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области.

Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Открыто уголовное производство о экоциде.

В Минздраве сообщали, что ликвидация последствий после теракта на Каховской ГЭС завершена. Вспышек холеры удалось избежать.