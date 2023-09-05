Суд завтра рассмотрит апелляцию на арест Коломойского

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Киевский апелляционный суд завтра рассмотрит апелляционную жалобу на решение суда о применении к бизнесмену Игорю Коломойскому меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 509 млн грн. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат бизнесмена Александр Лысак.

На вопрос, подана ли апелляционная жалоба на решение суда о мере пресечения Коломойскому, Лысак ответил: «Да, завтра апелляция в 11:20».

Дополнение

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому. Суд частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения и постановил взять Игоря Коломойского под стражу сроком на 60 дней до 31 октября 2023 года с возможностью внесения залога в размере более 509 млн грн. В раз внесения залога на Коломойского будут возложены обязанности появляться по требованию следователей, сдать паспорта (внутренний и заграничный паспорта гражданина Украины) и тому подобное.

Лысак заявлял, что адвокаты будут подавать апелляцию на решение Шевченковский районный суд Киева, который избрал меру пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому.

Напомним

Игорю Коломойскому сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 190 и 209 Уголовного кодекса Украины – мошенничество и легализация имущества, добытого преступным путем.

Детективы БЭБ совместно с СБУ и под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора установили, что подозреваемый в 2013-2020 годах легализовал более полумиллиарда грн путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Были созданы кредитные обязательства общества уже непосредственно перед олигархом и все дальнейшие перечисления задолженности упоминавшегося общества поступали на личный счет Коломойского.