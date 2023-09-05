Снимала стратегические объекты Харькова под видом "селфи": задержали российскую информаторшу

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Служба безопасности Украины сообщила во вторник, что задержала корректировщицу, которая снимала стратегические объекты Харькова под видом "селфи", пишет УНН.

Детали

"Служба безопасности задержала еще одну российскую информаторшу, которая корректировала российские воздушные атаки по Харькову. Именно по ее координатам летом 2022 года захватчики осуществили ракетный удар по производственным цехам местного завода энергетической отрасли Украины", - сообщили в СБУ.

Для корректировки вражеской атаки, как отметили в спецслужбе, она "сфотографировала себя на фоне промышленного объекта с привязкой к местности и отправила фото агрессору".

Фигурантка - работница пострадавшего предприятия, которую фсб привлекла к сотрудничеству во время ее поездки в москву еще до начала полномасштабного вторжения рф.

"Для передачи координат украинских объектов фигурантка делала напротив них "селфи", затем отправляла фото в фсб и после этого сразу удаляла снимки с телефона", - отметили в СБУ.

СБУ задержала злоумышленницу во время выполнения ею нового вражеского разведзадания. Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении. Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

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