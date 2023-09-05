NYT: суровикина отпустили через несколько дней после смерти пригожина

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Высокопоставленный российский генерал сергей суровикин, задержанный после мятежа владельца чвк "вагнер" евгения пригожина, был освобожден, со ссылкой на двух американских чиновников и человека, близкого к минобороны россии, сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

"Генерал суровикин был освобожден через несколько дней после того, как пригожин погиб в авиакатастрофе в конце прошлого месяца", сообщил, как пишет издание, человек, близкий к минобороны россии, на условиях анонимности, как и официальные лица США.

"Официальные лица США заявили, что, хотя генерал суровикин, похоже, был освобожден из-под стражи, остается неясным, сохраняются ли какие-либо ограничения на его передвижение или другие ограничения, введенные российскими властями", - пишет издание.

Генерал пока сохранил свое звание и технически все еще является военным офицером, но никаких карьерных перспектив у него больше нет, сказал собеседник агентства. В прошлом месяце российские государственные новости сообщили, что генерал суровикин был официально отстранен от должности главы воздушно-космических сил россии.

В понедельник генерал суровикин впервые после июньского мятежа появился на фотографии, опубликованной в социальных сетях новостным изданием, которым руководит ксения собчак, отмечает издание. На фотографии генерал в штатском, в темных очках, шляпе и рубашке на пуговицах идет по улице рядом с женой перед стеной, увитой плющом. По фотографии не сразу было понятно местонахождение.

Дополнение

суровикин, которого считали союзником пригожина, исчез из поля зрения общественности в июне после того, как лидер наемников и члены его "группы вагнера" выступили против российского военного руководства.

Американские официальные лица утверждают, что генерал заранее знал о мятеже, и через несколько часов после его начала российские власти опубликовали видео, на котором смущенный на вид генерал суровикин призывает бойцов "вагнера" отступить, пишет издание.