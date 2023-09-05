Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,50 -0,1244 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Авиационная коалиция", Patriot и разрушение мифов об оружии, не имещем аналогов: о чем говорится в финальном отчете Резникова
"Авиационная коалиция", Patriot и разрушение мифов об оружии, не имещем аналогов: о чем говорится в финальном отчете Резникова
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
8610

ГБР: в Николаеве правоохранитель продавал ритуальной службе данные об умерших

ГБР: в Николаеве правоохранитель продавал ритуальной службе данные об умерших

КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Николаеве разоблачили правоохранителя, который продавал ритуальной службе информацию об умерших, сообщили в Государственном бюро расследования, пишет УНН.

Детали

"Работники ГБР совместно с ДВБ Нацполиции сообщили о подозрении начальнику сектора одного из правоохранительных органов Николаева", - говорится в сообщении.

Как сообщили в бюро, чиновник договорился с менеджером ритуального агентства Николаева и передавал ему конфиденциальную информацию об умерших с адресами и контактами родственников.

"Далее агентство звонило семьям умершего и предлагало свои услуги. А правоохранитель получал процент с "прибыли" ритуальной фирмы за каждого покойника", - отметили в ГБР.

Источник: УНН
Теги: полиция, Николаев и Николаевская область, ГБР
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.