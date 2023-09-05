ГБР: в Николаеве правоохранитель продавал ритуальной службе данные об умерших

КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Николаеве разоблачили правоохранителя, который продавал ритуальной службе информацию об умерших, сообщили в Государственном бюро расследования, пишет УНН.

Детали

"Работники ГБР совместно с ДВБ Нацполиции сообщили о подозрении начальнику сектора одного из правоохранительных органов Николаева", - говорится в сообщении.

Как сообщили в бюро, чиновник договорился с менеджером ритуального агентства Николаева и передавал ему конфиденциальную информацию об умерших с адресами и контактами родственников.

"Далее агентство звонило семьям умершего и предлагало свои услуги. А правоохранитель получал процент с "прибыли" ритуальной фирмы за каждого покойника", - отметили в ГБР.